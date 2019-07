Autostrada A11: chiuso tratto, code sulla Firenze Mare

Questa mattina sulla A11 Firenze-Pisa è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Altopascio e Capannori, in entrambe le direzioni, per verifiche tecniche relative a un guasto alle condutture del gas. Sul luogo dell'evento hanno operato le squadre dei vigili del fuoco ed i tecnici dell'ente gestore per le verifiche. Toscana Energia precisa che una ditta che stava lavorando per conto di Autostrade, durante un’operazione di trivellazione, ha provocato la rottura di una condotta gas di media pressione posta lungo l’autostrada (precisamente nell’area di sosta tra Altopascio e Capannori).

L’incidente ha comportato, per motivi di sicurezza, la chiusura del tratto autostradale in entrambe le direzioni. Intorno alle 13 è stato riaperto il tratto tra Altopascio e Capannori. Si sono formate code fino a 6 chilometri verso Firenze (all'altezza del casello di Capannori) e 5 chilometri di coda verso Pisa (all'altezza del casello di Altopascio).