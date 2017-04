Autostrada A1: code per lo sciopero ai caselli / VIDEO

Disagi questa mattina in alcuni tratti del nodo autostradale di Firenze dopo che da ieri sera (dalle 22:00) i casellanti scioperano in tutta la penisola. Autostrade per l’Italia ha chiarito come durante la protesta, che terminerà alle 22 di stasera, i varchi con pagamento manuale potrebbero essere chiusi per l’assenza degli esattori mentre sono regolarmente aperti i varchi con cassa automatica e quelli riservati ai clienti Telepass. I sindacati hanno indetto lo sciopero per protestare contro la riduzione del personale.

