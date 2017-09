Mugello, pilota 14enne travolto da un'altra moto: gravissimo a Careggi

E' ancora in gravissime condizioni Manuel Torrini, il pilota appena 14enne coinvolto ieri pomeriggio in un grave incidente all'autodromo del Mugello, durante le prove di qualificazione della classe Supersport del Campionato italiano di velocità.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzino sarebbe caduto dopo una curva, perdendo il casco. E' stato poi travolto da un'altra moto che stava sopraggiungendo.

Le condizioni del 14enne, originario di Fiesole, sono apparse subito molto gravi. E' stato rianimato in pista e poi trasportato in elicottero all'ospedale fiorentino di Careggi, dov'è tuttora ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata.