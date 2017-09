Piazza Strozzi, in frantumi i vetri del bus

Tre vetri di un autobus andati letteralmente in frantumi. E' successo poco fa, intorno alle 13, in piazza Strozzi, pieno centro di Firenze. Le foto che vedete sono state postate da un utente sul gruppo Facebook 'Traffico Firenze'. L'utente che ha pubblicato le foto parla di "vetri scoppiati" per lo "sbalzo di temperatura", secondo quanto avrebbe raccontato un testimone.

Le reali cause dell'accaduto potrebbero però essere altre. "I vetri sarebbero stati colpiti da una parte metallica della copertura di un mezzo pesante, un camion, e per questo sarebbero andati in frantumi. Sono vetri fragilissimi", riferiscono fonti interne ad Ataf. Per fortuna sembra che nessuno sia rimasto ferito.