Auto con targa straniera: automobilista multato

Stamani una pattuglia dellla polizia municipale in viale Giovine Italia ha fermato un’auto con targa bulgara.

Il mezzo è risultato essere a noleggio da una ditta con sede in Bulgaria (quindi in altro Stato) e senza sedi o filiali in Italia. Il conducente, un 38enne residente a Firenze, non aveva a bordo alcun documento sottoscritto dall’intestatario che comprovasse il titolo né la durata della disponibilità del mezzo.

Gli agenti hanno quindi intimato all’uomo di presentare la documentazione entro 30 giorni presso gli uffici della Polizia Municipale, altrimenti scatterà una sanzione da 712 euro.

L’uomo, risultato residente in Italia da più di 60 giorni e alla guida di un veicolo senza documentazione che ne provasse il noleggio la locazione e la durata del servizio, ha pagato direttamente agli agenti una multa da 175 (sanzione da 250 euro con lo sconto del 30% per il pagamento immediato).

L’auto è stata sottoposta a fermo fino a quando non verranno presentati i documenti richiesti.