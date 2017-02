Viale Giovine Italia, auto sulla pista ciclabile: "Resto poco" | FOTONOTIZIA

Una pista ciclabile usata come una strada. E' successo questa mattina, 13 febbraio, in viale Giovane Italia, tra via Ghibellina e via dell'Agnolo. Un'auto, come dimostra la foto, scattata intorno alle 10, è stata parcheggiata nel mezzo della pista ciclabile.

Il proprietario, assieme ad altre persone, stava caricando sull'auto del materiale. Da notare che a pochi metri di distanza c'erano posti auto liberi nel parcheggio. Il propiretario alla fine ha spostato l'auto, percorrendo tutta la pista ciclabile fino a via dell'Agnolo.