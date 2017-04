Nardella, auto intestata alla coop che ha appalti dal Comune

L'auto di Nardella, quella immortalata nei giorni scorsi sulle strisce e davanti ad uno scivolo per disabili, è intestata alla cooperativa San Giuseppe, dov'è assunta a tempo indeterminato dal 2008 Chiara Lanni, la moglie del sindaco di Firenze. A scoprire il fatto è stato il consigliere comunale di Scandicci della Lega Nord Leonardo Batistini, che ha reso noto il caso insieme ai consiglieri regionali Manuel Vescovi e Jacopo Alberti.

Gli esponenti della Lega hanno sottolineato come la cooperativa sociale abbia vinto alcuni appalti proprio del Comune di Firenze. "Sono un tipo curioso - ha spiegato Batistini - soltanto negli ultimi anni a questa coop che presta l'auto a Nardella sono stati pagati dall'amministrazione comunale fiorentina alcune centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici. Per questo chiediamo spiegazioni al sindaco di Firenze".

Il portavoce del sindaco ha spiegato che l'auto è intestata alla moglie di Nardella che "come le colleghe che svolgono delle mansioni analoghe si è vista concedere in uso un'autovettura". Circa, poi, il giro di affari collegato al Comune di Firenze, questa la precisazione: "La cooperativa ha creato una Associazione temporanea di impresa per partecipare alla gara per i centri estivi. San Giuseppe sta vincendo gare dal 2003". "L'anno scorso - precisano da Palazzo Vecchio - la cooperativa ha fatturato circa 7 milioni di euro, a fronte di un'Ati pari a 70 mila euro".

Rispetto al parcheggio "maldestro" dell'altro giorno "il sindaco di Firenze ha deciso di versare volontariamente una somma pari al valore dell'eventuale sanzione", come ha annunciato in Consiglio comunale, rispondendo a una domanda di attualità l'assessore comunale alla Polizia municipale Federico Gianassi. La precisazione è arrivata all'obiezione che i vigili non hanno multato il sindaco. Una situazione di imbarazzo dalla quale Nardella prova a togliersi con un versamento spontaneo.