Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boito per due auto in fiamme.

Anche nella notte precedente, quella tra venerdì 11 e sabato 12, i vigili del fuoco sono intervenuti sul lungarno Colombo per un principio d'incendio di matrice dolosa ai danni di due auto.

Gallery