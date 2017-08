Camion urta cavi dell'alta tensione: autista colpito dalla scarica elettrica, è grave

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 agosto, un camion, per motivi in corso di accertamento, ha urtato con il cassone la linea dell'alta tensione che ha causato lo scoppio di diversi pneumatici del mezzo stesso.

L'autista del mezzo nello scendere dal camion è stato colpito dalla scarica elettrica, che non si era ancora esaurita: è stato prima soccorso sul posto e poi ricoverato in ospedale, dove versa in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, zona Firenze Sud, nei pressi del ponte del Varlungo. Sul posto oltre ai soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all'autista per poi trasportarlo in ospedale, anche i vigili del fuoco, i tecnici di Terna S.p.A. e il personale del P.I.S.L.L. (Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).