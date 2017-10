Boom di unioni civili a Firenze ma diminuiscono i matrimoni

A Firenze c’è un netto aumento delle unioni civili: 49 nel 2016 contro le 87 celebrate da inizio 2017 a oggi. 548 invece i matrimoni celebrati quest’anno, erano 716 nel 2016. La legge che permette di unirsi civilmente alle persone dello stesso sesso è in vigore da giugno 2016. Differenza sostanziale con il matrimonio è la mancanza dell'obbligo di fedeltà.

E' quanto affermato dall'amministrazione comunale in occasione della presentazione dell'edizione 2017 di "Tutto sposi", la kermesse dedicata al mondo dei matrimoni che prenderà il via sabato 28 ottobre in Piazza della Signoria per poi spostarsi alla Fortezza da Basso.

"Festeggiamo le nozze d’argento per "Tutto sposi" - ha dichiarato Cecilia Del Re assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze - manifestazione di rilievo nazionale con tantissime aziende del settore che propongono soluzioni per chi vuole sposarsi e, da quest’anno, anche per chi vuole unirsi civilmente. Firenze si conferma una location privilegiata per i matrimoni e viene scelta anche da molti stranieri che vengono in città per il loro giorno più bello. Le nozze sono anche una fonte di ricchezza per la città: penso per esempio al famoso matrimonio indiano di qualche anno fa che ha permesso di restaurare la fontana di piazza Santa Croce."

Si parte sabato mattina con il flash mob in Piazza della Signoria: 30 spose improvviseranno alle 11 un ballo tra turisti e i passanti. 120 gli espositori, provenienti da tutta la Toscana: atelier di vestiti, agenzie di viaggio, fioristi, fotografi, gioiellerie, catering e ricevimenti, pasticcerie, ristoranti, agriturismi, noleggio auto, tipografie, wedding planner, agenzie musicali e musicisti. Per la prima volta, quest’anno, ci sarà una sezione destinata esclusivamente all’offerta luxury. Durante l’evento sono in programma sfilate, concerti con musica da cerimonia e djset. Le modelle più belle si sfideranno per essere il volto della nuova campagna pubblicitaria di "Tutto Sposi". Spazio anche al corso "AAA Cercasi Wedding Planner". Tra gli ospiti Mikael Gremire, pilota ufficiale Lamborghini Squadra Corse, e Francesca e Stefano, protagonisti della trasmisione di Sky “Matrimonio a prima vista Italia 2”.

Un anno e mezzo di preparativi, 20 mila euro di budget e una svolta decisamente green degli sposi, con attenzione al riciclo e alla fibra degli abiti, ovviamente naturale. Per un abito si spende in media 3 mila euro. Il matrimonio dei fiorentini è romantico, organizzato in ville e agriturismi nelle colline immediatamente fuori città. Su una spesa media di 20 mila euro, il catering incide per il 40% e quasi tutti adesso porpongono menù vegetariani. Il matrimonio più di tendenza ha un occhio di riguardo all’ambiente, con attenzione al riciclo e al riuso e per i più ecologisti, gli abiti sono fatti anche con fibre naturali, come la canapa. La classica partecipazione resiste al tempo, anche se molto spesso viene considerata una voce di spesa superflua e tagliata per i più pratici ma meno eleganti Facebook e Whatsapp.