Aumento dei furti di auto con tecniche high tech

Aumentano i furti di auto con tecniche lontane da quelle tradizionali dello scasso. A renderlo noto la polizia municipale che mette in guardia i cittadini. Ieri pomeriggio gli agenti hanno infatti ritrovato una vettura, una 500 X nuova, rubata il 31 dicembre. L'auto era chiusa e non presentava segni esterni di effrazione, tuttavia la presenza sul parabrezza di alcuni verbali per mancato pagamento del parcheggio ha fatto sorgere dubbi ai vigili che hanno effettuato ulteriori accertamenti. Dai controlli è quindi emerso come l'auto fosse stata sottratta al legittimo proprietario con l'ausilio di un cosiddetto "skimmer". Si tratta di un apparecchio in grado di captare le onde radio del telecomando dell'auto e di clonare il codice di accesso permettendo ai ladri di aprire la macchina e così di by-passare i sistemi di antifurto.

Per evitare nuovi casi la polizia raccomanda di non azionare i telecomandi da eccessiva distanza e di porre attenzione quando si parcheggia il proprio veicolo a eventuali presenze sospette nelle vicinanze.