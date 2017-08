Gli auguri social di Lorenzo Baglioni al fratello

Lorenzo Baglioni (cantante, attore e celebre youtuber di Greve in Chianti) ha augurato buon compleanno a modo suo al fratello. Sul suo profilo facebook oggi è comparsa una foto molto particolare.

Tutta la famiglia Baglioni (mamma, babbo, fratello e ovviamente Lorenzo) si è messa in posa davanti all'obbiettivo come 30 anni fa. Il cantante, il piccolo della famiglia, imita la stessa espressione che aveva quando era ancora in fasce e si tiene il pollice in bocca. La mamma accende le candeline sulla torta e il babbo abbraccia i due figli ormai molto cresciuti.

Gallery