Attentato a Barcellona, gruppo di fiorentini in vacanza: "Salvi per un soffio"

Pietro con la sua famiglia è partito da Dicomano, in provincia di Firenze, il 12 agosto per una vacanza con altri 20 amici (fiorentini e dicomanesi) in Spagna. Un viaggio per vedere gli angoli più belli della penisola iberica.

Ieri si trovavo a Barcellona. “Attorno alle 17, io, i miei genitori, 2 ragazze e il padre di una di loro siamo montati su un bus turistico che permette di vedere tutta la città – racconta Pietro-. Abbiamo visto sfrecciare le auto della polizia a tutta velocità e abbiamo capito che qualcosa non andava”.

Nello stesso momento Mirko, altro dicomanese che fa parte dello stesso gruppo di turisti, assieme ad altri 3 amici si stava dirigendo verso le ramblas, luogo dell’attento. I quattro hanno sentito i vetri del furgone killer che si infrangevano. In un primo momento hanno pensato che si trattasse di una rapina ma poi hanno capito che il furgone aveva travolto molte persone. Poi hanno visto la folla in fuga. I ragazzi hanno trovato rifugio al’Hard Rock Cafè di Barcellona poi hanno raggiunto i genitori barricati in un negozio lì vicino. In 15, tutti fiorentini, sono rimasti rinchiusi nel negozio per un tempo infinito.

Ieri sera i 24 fiorentini sono tornati in albergo, a Blanes, e hanno deciso di proseguire il viaggio: “Mi sa - conclude Pietro - che non torneremo più a Barcellona”.

L'attentato è stato rivendicato dall’Isis. La dinamica è simile a quello che si è verificato a Londra sul Tower Bridge il 3 giugno scorso. La polizia catalana ha fatto sapere che ci sono 13 morti e un centinaio di feriti, di cui 10 gravi.

Uno degli attentatori è stato arrestato subito mentre l'altro, che è scappato subito dopo la strage, è stato identificato e arrestato nella notte.