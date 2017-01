Ataf, l'App per gli orari di nuovo operativa. Utenti imbufaliti: “Ferma 7 giorni, Capodanno incluso”

E' tornata pienamente operativa oggi, mercoledì 4 gennaio, l'app Ataf2.0, che, tra le diverse funzionalità fornite, viene utilizzata dagli utenti soprattutto per verificare gli orari delle corse.

Il programma, spiega l'azienda, è stato sottoposto ad una “manutenzione straordinaria” che è durata una settimana. “Servizi infoutenza, Ataf 2.0 e atafintemporeale.it sono momentaneamente non disponibili. I nostri tecnici lavorano per ripristinare quanto prima i servizi”, scriveva infatti genericamente Ataf sul proprio profilo Facebook il 29 dicembre scorso.

I servizi di infoutenza non funzionavano dunque nemmeno per l'ultimo dell'anno né per Capodanno. E sono state decine, su Facebook, i commenti degli utenti che chiedevano spiegazioni.

“Dispiace apprendere che succede in pieno periodo di ferie”, il commento di Vanessa. “Velocissimi nella manutenzione, complimenti", quello sarcastico di Stefania. Oggi, 7 giorni dopo, l'azienda ha comunicato che tutti i servizi di infoutenza sono tornati disponibili.