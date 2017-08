Assaltarono portavalori in autostrada: arresti tra la Toscana e la Puglia

Dalle prime ore di oggi, mercoledì 30 agosto, a Cerignola (Foggia), Firenze e Stornara (Foggia), investigatori delle Squadre Mobili di Firenze, Pisa, Ancona e Foggia, con il coordinamento e la partecipazione diretta del Servizio Centrale Operativo, stanno eseguendo un'ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Pisa su richiesta di quella Procura della Repubblica, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di numerosi soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentata rapina, porto abusivo di arma da fuoco, ricettazione e riciclaggio.

Le indagini hanno infatti consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti di un gruppo criminale, composto da pregiudicati cerignolani, che, lo scorso 30 settembre, lungo l'autostrada all'altezza di Fauglia, ha assaltato, con fucili a pompa e kalashnikov, 2 blindati della ditta BTV Mondialpol adibiti a trasporto valori, uno dei quali contenente circa 6 milioni di euro. Le successive indagini hanno peraltro evidenziato il coinvolgimento della banda criminale in un analogo precedente episodio commesso nel settembre del 2015 sull’autostrada A/14 nei pressi di Ancona.

Nel dettaglio lo scorso settembre il commando, simulando l’appartenenza alle forze di Polizia con falsi lampeggianti e dispositivi di segnalazione manuale, ha bloccato l’autostrada A12 tra Rosignano (Li) e Collesalvetti (Li), assaltando con fucili mitragliatori i due furgoni blindati ed ingaggiando con gli autisti un violento conflitto a fuoco. Il gruppo armato non è tuttavia riuscito a forzare la blindatura del furgone che ha resistito ai tentativi di apertura.

Sono in corso di esecuzione inoltre diversi decreti di perquisizione personale e domiciliare, nei confronti di ulteriori persone, indagate in stato di libertà per gi stessi reati. I dettagli dell’operazione verranno divulgati nel corso di una conferenza che si terrà questa mattina.