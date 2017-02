Libano, rap e hip hop per la libertà dei bambini

Tre giorni di laboratorio sul rap e l’hip hop come espressione di sé, della propria storia e dei propri sogni: parte con queste finalità il progetto “Singing for peace”, curato da Arci Toscana, che tra il 6 e il 9 febbraio porterà a Tripoli del Libano il gruppo hip hop romano “Assalti Frontali”.

Il gruppo sarà protagonista di un laboratorio per bambini e ragazzi del centro creato da Arci Toscana. Dal 2002 a Tripoli, città più povera del Libano, Arci Toscana opera infatti insieme alla Fondazione René Moawad per dare una alternativa ai bambini del quartiere di Bab et-Tebbaneh, dove le due associazioni hanno dato vita a un centro culturale per i bambini lavoratori e rifugiati siriani.

Il centro è una scuola che bambini e adolescenti possono frequentare liberamente, seguendo vari corsi, e che nel pomeriggio diventa un “doposcuola” dove i ragazzi sono seguiti dalle operatrici nello svolgimento dei compiti.

Nel centro di Bab et-Tebbaneh possono anche coltivare il proprio sogno di una vita “normale” di bambini e adolescenti, fatta anche di giochi e divertimento, arte e musica. Proprio in questo contesto nasce il progetto “Singing for peace”.

Dal 6 al 9 febbraio i musicisti romani, grazie al lavoro del Circolo Arci Karemaski Multi Art Lab di Arezzo, saranno dunque al fianco della delegazione toscana, “per insegnare ai bambini del centro a dar voce al proprio desiderio di pace attraverso le note e i ritmi dell’Hip Hop”. Gli Assalti Frontali condurranno per tre giorni un laboratorio per i bambini e i ragazzi tra gli 8 e i 17 anni, il cui frutto sarà poi raccontato da un video.

“Partiamo – hanno scritto i musicisti – con la nostra idea di fare il rap come possibilità di esprimere se stessi, se stessi nel contesto in cui si vive, con l'idea che il rap aiuti a lanciare messaggi al mondo e porti al centro dell’attenzione situazioni altrimenti sconosciute”.