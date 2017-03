Arte, al via la raccolta fondi per il restauro dell'Ultima Cena di Plautilla Nelli

È partito il crowdfunding a cura della Advancing Women Artists Foundation (AWA) per il restauro dell’Ultima Cena di Plautilla Nelli, opera realizzata intorno al 1570. Il dipinto rappresenta una delle opere d’arte più importanti nella storia dell’arte femminile, forse l'unica rappresentazione dell’ultima cena realizzata da una donna. Lungo ben 7 metri, quello di Plautilla Nelli è anche il più grande dipinto mai creato da una donna artista nella storia dell’arte moderna.

Suor Plautilla Nelli, al secolo Polissena de' Nelli (1524 – 1588) viene ricordata come la prima pittrice fiorentina della storia, che a causa della sua reclusione in convento ebbe sempre difficoltà nel riprodurre i corpi maschili tanto che, come scrive Vincenzo Fortunato Marchese, ella invece di «Cristi faceva Criste».

La fondazione Advancing Women Artists si occuperà del restauro del capolavoro della Nelli, affiancato dai curatori del Servizio Musei Civici Fiorentini con l’aiuto di una campagna di crowdfunding internazionale attivata sulla piattaforma Indiegogo. L’obiettivo di #TheFirstLast è la raccolta di 65.000 dollari in 46 giorni, ovvero entro il 16 aprile prossimo. Alla guida della riscoperta e del restauro dell’intero patrimonio artistico di Plautilla Nelli c’è Jane Fortune, fondatrice di AWA, autrice e filantropa, a cui il sindaco Dario Nardella ha consegnato il Fiorino d’oro della città di Firenze il 2 novembre scorso.

Il dipinto entrerà a far parte della collezione permanente del Museo di Santa Maria Novella. Recentemente riconosciuto di proprietà del Comune, questo capolavoro è rimasto nascosto per ben 450 anni. Il piano di recupero e conservazione previsto dalla fondazione, che ha lo scopo di prevenire il decadimento della tela oltre a raccogliere nuove informazioni sulle tecniche pittoriche della Nelli, è stato presentato nel Laboratorio di restauro di Rossella Lari alla presenza della restauratrice, dell’assessore alle Pari opportunità Sara Funaro, del direttore della Advancing Women Artists Foundation Linda Falcone e dell’attrice e madrina della campagna di crowdfunding #TheFirstLast Elena Sofia Ricci.

La campagna #TheFirstLast parte proprio una settimana prima della giornata internazionale della donna, l’8 marzo, data che vedrà l’inaugurazione della prima mostra personale di Plautilla Nelli agli Uffizi (visitabile fino al 4 giugno 2017). La mostra nasce per volontà del direttore del museo Eike Schmidt ed è il primo capitolo di una serie di mostre dedicata alle donne, sia del passato sia contemporanee.