Parco delle Cascine, arrestati tre spacciatori. Trovati 800 grammi di droga nelle siepi

I carabinieri con l'aiuto dell'unità cinofila nella giornata di sabato 18 marzo hanno arrestato tre spacciatori nel parco delle Cascine.

La mattina di sabato i militari, con l'aiuto del cane Batman, sono riusciti a trovare 330 grammi di hashish nascosta in una siepe in via degli Olmi. I carabinieri sonorimasti in attesa del proprietario che è arrivato intorno le ore 10:00. Il sospetto, dopo essere transitato due volte nell’area ove era stato nascosto lo stupefacente, inizia a cercare la droga ed una volta accortosi che non era più nella siepe inizia a controllare quella accanto. A quel punto i carabinieri sono intervenuti, anche perché il cane Batman lo aveva "fiutato" quale possessore di droga.

Si tratta di un 23enne cittadino gambiano, già noto per i suoi trascorsi (a settembre del 2015 veniva denunciato per cessione di droga sempre in via degli Olmi mentre nel febbraio 2016 veniva arrestato per spaccio di droga), è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Alle ore 11:30, sempre nell’area delle Cascine, i carabinieri hanno visto due sospetti giungere dal Ponte della tramnvia al parco.

I due dopo aver salutato un connazionale hanno finto di urinare per prelevare degli involucri dagli slip e nasconderli nelle siepi. I militari hanno fermato gli spacciatori, il cane Batman invece si è diretto verso la siepe dove sono stati trovati 380 grammi di hashish e 70 di marijuana.

I due, di 22 anni del Gambia ed di 24 anni della Nigeria, sono stati arrestati, entrambi sono noti alle forze dell'ordine.