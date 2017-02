Cascine, arrestati tre pusher: spacciavano droga ai minori

La polizia di stato, tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, ha arrestato tre pusher nel parco delle Cascine mentre vendevano stupefacenti a minori.

Giovedì, a mezzogiorno circa, sono stati fermati due due pusher stranieri - un cittadino nigeriano di 23 anni e un 29enne del Ghana - sorpresi a vendere marijuana sul viale Lincoln. I due sono stati segnalati ad una volante della polizia da alcuni passanti. Gli agenti, da dietro un cespuglio, hanno osservato i movimenti di due giovani compratori (17enni) - arrivati a bordo di uno scooter - e dei due spacciatori. I quattro sono stati fermati e la droga in loro possesso è stata sequestrata.

Nel primo pomeriggio di venerdì invece è stato fermato un cittadino del Gambia di 20 anni che aveva appena venduto qualche grammo di hashish ad un ragazzo minorenne. I poliziotti, appostati tra gli alberi, hanno osservato il 20enne accompagnare in un'area pedonale del parco un ragazzo sceso dalla tramvia al quale ha poi venduto degli stupefacenti. Sono stati sequestrati in tutto 23 grammi di droga.

La polizia, venerdì pomeriggio, ha arrestato un 65enne di origine marocchina in possesso di un panetto di hashish. Gli agenti lo avevano seguito dopo averlo visto prendere un "pacco" sospetto all’interno di un furgone parcheggiato in via del Pergolino ed allontanarsi poi a bordo di un'utilitaria.

Nel furgone, nascosti sotto un sedile, sono stati trovati 12 panetti di hashish. Dopo la perquisizione della stanza dell'arrestato, in via del Pergolino, è stata trovata altra droga. In tutto è stato sequestrato un chilo e mezzo di droga. L’uomo è finito a Sollicciano con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.