Barberino di Mugello, arrestato pusher che risiedeva in un centro di accoglienza

La sera di sabato 18 febbraio i carabinieri hanno arrestato un cittadino nigeriano per spaccio di stupefacenti. E' successo a Barberino di Mugello, in località Montecarelli, durante i controlli delle persone ospiti nei centri di accoglienza.

L'uomo è stato visto dai militari entrare in un'auto parcheggiata in via Provinciale. Al suo interno erano seduti due ragazzi, di 25 e 17 anni. I tre hanno iniziato a parlare e si sono scambiati quella che poi si è scoperta essere marijuana.

I carabinieri sono intervenuti trattenendo gli acquirenti per segnalarli alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti e per arrestare il 30enne. Lo spacciatore, dopo una perquisizione, è risultato essere in possesso di 16 dosi di marijuana per un totale di 40 grammi; è stato portato a Sollicciano e per lui è scattata la segnalazione per l’espulsione dal programma di accoglienza.

Sul fatto si è espresso anche il sindaco di Barbrerino di Mugello: "Da subito dopo l'accaduto siamo costantemente in contatto con i Carabinieri e con la cooperativa che si occupa della gestione della gestione dei migranti a Montecarelli, spiega il Sindaco di Barberino Giampiero Mongatti. Ringrazio l'Arma per l'ottimo lavoro svolto a tutela del territorio e dei nostri cittadini. Nel contempo, vista la gravità dell'accaduto, abbiamo immediatamente chiesto un incontro con la cooperativa, chiedendo da subito che vengano prese tutte le precauzioni necessarie per far si che non si registrino nuovamente episodi simili. Il tema è delicato, conclude Mongatti, continueremo a controllare e monitorare da vicino la situazione".