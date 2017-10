Stazione SMN, uomo arrestato nel bagno del Mc Donald's

La polizia ferroviaria è intervenuta al Mc Donald's nella stazione di Firenze Santa Maria Novella su chiamata dei dipendenti del locale in quanto un uomo non voleva uscire dal bagno.

Alle 23:30 sono stati chiamati gli agenti. Al loro arrivo l'uomo era appena uscito dal bagno dove aveva lasciato una siringa usata, successsivamente ha ammesso di essere un abituale consumatore di stupefacenti.

Dopo alcuni accertamenti l'uomo, nato e residente a Pistoia, è risultato essere gravato da un di ordine di carcerazione in quanto non rispettoso del provvedimento del foglio di via obbligatorio in più province della Toscana. L'uomo è stato portato a Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.