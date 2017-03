Arrestato tre volte, di nuovo scarcerato. Nardella: “Inaccettabile”

Troppe scarcerazioni facili. “E' inaccettabile, il sistema va cambiato. Altrimenti i cittadini perderanno sempre più fiducia nelle istituzioni”. Lo sfogo, su Facebook, è del sindaco Dario Nardella, dopo la notizia che ieri un ragazzo di 20 anni di origini senegalesi è stato arrestato per la terza volta e scarcerato poco dopo.

A raccontare l'episodio è lo stesso sindaco. “Ieri un cittadino senegalese è stato arrestato alle Cascine dopo resistenza ai vigili urbani. E' stato già arrestato altre due volte per spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In entrambi i casi rilasciato subito dopo. Oggi, arrestato per la terza volta per gli stessi motivi, è stato nuovamente rilasciato in libertà con il solo divieto di dimora a Firenze (il processo, per direttissima, tra due settimane, il 16 marzo prossimo, ndr)”, prosegue Nardella nel suo post, ricordando anche la violenta aggressione subita dalla 24enne Sara un settimana fa. Anche il quel caso l'aggressore è stato rilasciato poco dopo, tra mille polemiche nei confronti del giudice che ha preso tale decisione.

Nell'ultimo caso, il 20enne era stato sorpreso dentro una tenda alle Cascine, e si era ribellato ai vigili urbani e ai carabinieri che lo volevano sgomberare, opponendosi poi al sequestro della tenda e degli averi all'interno contenuti. Il giovane nell'auto dei vigili ha poi dato calci alla vettura ed ha cercato di liberarsi di circa 6 grammi di hashish.

In prefettura ieri si è riunito il Coisp, il comitato provinciale per la sicurezza pubblica. Riguardo alle strategie future, al tavolo (presenti il prefetto Giuffrida, il questore Intini, il comandante dei carabinieri De Liso, il sindaco Nardella) si è parlato ampiamente delle nuove misure sulla sicurezza urbana consentite dal decreto legge 14/2017, recentemente approvato e che rafforza i poteri di ordinanza del sindaco.