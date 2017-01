Freddo, Firenze sotto zero: Arno ghiacciato / FOTO

Il gelo non molla la presa sulla città con le temperature polari che hanno fatto crollare la colonnina di mercurio. Oggi tratti dell'Arno e del Mugnone era in parte ricoperti da lastre di ghiaccio. Per quanto riguarda le previsioni meteo: per oggi atteso sole su tutta la Toscana con tendenza ad aumento della nuvolosità in serata. Domani, martedì, parzialmente nuvoloso con addensamenti a tratti compatti sui versanti orientali e settentrionali dell'Appennino dove non si esclude neve debole o nevischio fin sui fondovalle. Venti moderati o forti di Grecale e temperature in diminuzione dal pomeriggio. In serata attesi valori prossimi ai -10 °C a 1500 metri circa. Mercoledì giornata soleggiata ma molto fredda, possibile peggioramento tra giovedì e venerdì.