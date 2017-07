Argingrosso: fanno saltare cassa continua, esplosione nella notte

Gli abitanti della periferia Ovest di Firenze vicini a via dell’Argingrosso questa notte sono stati svegliati da un suono sordo. Era l’esplosione innescata dai labri per aprire una ''cassa continua'' attigua ad un supermercato della stessa via.

Il boato, è stato sentito attorno alle tre di notte.

La potenza dell''esplosione ha divelto lo sportello, usato per i depositi, e lo ha scaraventato a diversi metri di distanza. I ladri sono riusciti a portare via diverse migliaia di euro che si trovavano nel dispositivo.

La polizia sta conducendo le indagini anche analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.