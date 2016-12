Arezzo, fiorentine intossicate da una stufa

La notte scorsa due fiorentine, madre e figlia, di 40 e 77 anni, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio prodotto da una stufa che stavano utilizzato per scaldare una casa di campagna a Pian di Sco. Abitazione dell'Aretino dove avevano pensato di trascorrere il Natale. Sono state loro a dare l'allarme quando hanno cominciato a sentirsi male. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato le due donne nell'ospedale di Grosseto. Le loro condizioni, sebbene siano state sottoposte a un trattamento in camera iperbarica, non sarebbero gravi.