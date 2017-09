Appalto scuolabus a Scandicci

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Nel penultimo Consiglio Comunale abbiamo votato contrariamente alla delibera di esternalizzazione del servizio di Scuolabus cittadino. Lo abbiamo fatto perché è un settore delicato, caratterizzante per la comunità cittadina, e che deve essere eseguito con professionalità e dedizione. Non può essere esternalizzato per un semplice risparmio economico. Ovviamente la delibera è passata nonostante la nostra posizione argomentata ed il nostro voto di minoranza. Ebbene nel mese di agosto la gara è stata bandita ed assegnata. Il vincitore è la ditta “ANGELINO SRL” con sede a Caivano (NA). Abbiamo esaminato il verbale di assegnazione fra i cui partecipanti c'era anche LINEA SpA e MANFREDI consorzio Coop sociale. La vittoria della ditta ANGELINO srl è sostenuta da un forte ribasso sul prezzo di gara, addirittura del 13,0318%, contro LINEA SPA (6,2877% di ribasso) e RE MANFREDI CONSORZIO COOP. SOCIALE a r.l.(ribasso del 10,5053%) Tuttavia non possiamo esimerci da sottolineare alcune cose che ci sono saltate agli occhi da una semplice ricerca su Google.

La prima è che la ditta è stata oggetto di una interdittiva antimafia poi sospesa dal TAR a Massa Lubrense. Vedi: http://www.positanonews.it/…/massa-lubrense-il-tar-annulla-… nonché alcuni dubbi sollevati nella partecipazione a gare di appalto a Roma. Vedi: http://www.affaritaliani.it/…/scuolabus-profumo-di-camorrai… inoltre vi sono due recenti articoli inerenti appalti di trasporti ottenuti da questa azienda: uno in Toscana, nella vicina Vinci, da cui si rileva il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti causato da un pignoramento presso terzi eseguito da Equitalia. Vedi: http://www.gonews.it/…/vicesindaco-pezzatini-risponde-alla…/ l'altro a Teramo. Vedi: http://notiziedeattualita.com/la-ditta-angelino-continua-a…/ Ci auguriamo che la sicurezza dei bambini, nonostante quanto sopra, sia garantita sia per quello che riguarda la qualifica degli autisti che dall’efficienza dei mezzi. I prossimi mesi saranno il banco di prova. Il consigliere Portavoce Comunale M5S Scandicci, Valerio Bencini, ha già presentato sulla vicenda una interrogazione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale e compirà gli accessi ai documenti utili a chiarire la vicenda. Comunicazione e Stampa MoVimento 5 Stelle Scandicci m5sscandicci@gmail.com

