Aperte le iscrizioni per i corsi barman a Firenze I drink internazionali, come realizzarli professionalmente e correttamente, saranno l’argomento principale del corso per bartender che si terrà nel mese di Settembre. Aperto a tutti (principianti e barman) è organizzato da AIBM Project (Associazione Italiana Bartender & Mixologist). Il corso di avviamento alla professione di barman si sviluppa in 13 lezioni, da 3 ore cadauna, che partono dalla conoscenza dei vari tipi di bar fino al lavoro pratico vero e proprio, affrontando anche lo studio dei distillati e liquori più usati (dal Rhum al Cognac), fino ad arrivare alle nozioni basi di caffetteria e intaglio di frutta: dalla pratica per creare un ottimo cappuccino e sino alle decorazioni artistiche ottenute con intaglio della frutta. Il corso comprende tessera associativa, materiale didattico, libro di testo, copertura assicurativa ed attestato di partecipazione. Per info: Angelo Desimoni - desovange@gmail.com 3485473802 La presentazione si terrà il giorno 6 settembre, alle 20.00, presso Hotel Privilege Lungarno della Zecca Vecchia, Firenze