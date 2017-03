Paura in Lungarno Santa Rosa: anziani rapinati in casa 

Hanno cominciato a gridare dalla finestra chiedendo aiuto ai passanti dopo esser stati rinchiusi nella camera da letto della loro abitazione. Vittime una coppia di anziani coniugi, 79 anni lei, 81 lui, che ieri sono stati rapinati nella loro casa di Via della Fonderia. Mentre sul posto arrivavano le volanti della polizia, con anche la sezione per le investigazioni scientifiche, la coppia di malviventi che aveva appena messo a segno la rapina si allontanava passando dalla portafinestra utilizzata per entrare nella casa.

Tutto è accaduto prima delle sei del mattino. Gli anziani si trovavano a letto quando hanno sentito dei rumori provenire dalle altre stanze della casa. Il tempo di alzarsi in piedi e si sono visti davanti due uomini, piuttosto giovani, tra i 20 e 30 anni, che parlavano italiano ma con una forte inflessione straniera. Gli hanno detto di consegnare i loro averi e aprire la cassaforte, altrimenti sarebbe andati a prendere un coltello. Quindi li hanno ripuliti di portafoglio, gioielli della donna e il contenuto della cassaforte: mille euro in contanti e preziosi per tremila. Prima di andarsene gli hanno portato via i cellulari, così che non potessere allertare i soccorsi. Quindi li hanno rinchiusi nella stanza e sono fuggiti.