Anziana scippata in Via Bronzino

Ieri mattina una 79enne è stata scippata mentre andava a fare la spesa. Un giovane, con in testa un casco, è stato visto da un testimone mentre prendeva la donna alle spalle. Il malvivente, descritto come un giovane nordafricano, ha strappato la collanina d'oro alla donna ed è scappato in sella ad uno scooter. L'anziana ha provato a seguirlo ma non vi è riuscita. Non ci sono stati feriti. Sul posto, in Via Bronzino, è intervenuta la polizia. Martedì un episodio analogo si era verificato nella zona di Legnaia.