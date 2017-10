Ieri notte danni ai veicoli in sosta davanti alla discoteca El Pavoreal, all'interno del circolo di Antella. Un soggetto, ora in corso di identificazione, ha danneggiato due auto e tre scooter parcheggiati per poi darsi alla fuga. Le cause del gesto si suppone siano collegate all'abuso di sostanze alcoliche. Sono in corso accertamenti investigativi da parte dei carabinieri di Grassina.