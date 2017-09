Annie Féolde premiata con il “Torrino d’Oro”

Il 6 settembre Annie Féolde, la Chef-owner del tristellato fiorentino, ha ricevuto il Premio “Torrino d’Oro”. La premiazione è avvenuta durante la diciassettesima edizione dell’ormai celebre manifestazione "San Frediano a cena". Nella stupenda cornice di piazza del Cestello, allestita per l’occasione con tavolate a vista per quasi 2000 commensali, Annie Féolde è stata insignita di questa importante onorificenza insieme ad altri personaggi di spicco delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo e dello sport - come lei profondamente legate a Firenze - che si sono distinti nelle rispettive attività professionali dimostrandosi di fondamentale importanza per la città. Come per ogni edizione, il Comitato Festeggiamenti San Frediano ha devoluto gli utili della serata in beneficienza: quest'anno il contributo è andato all'Associazione Toscana Tumori (A.T.T.).