"L'attentatore di Berlino passò da Firenze": denuncia shock di una turista

Lo ha denunciato alle forze dell'ordine una turista americana: Anis Amri, l'autore della strage terrorista di Berlino in cui sono rimaste uccise 12 persone, avrebbe viaggiato con lei, e insieme a suo marito, su un treno Roma-Venezia. E sarebbe sceso a Firenze. La testimonianza è stata verbalizzata il 23 sera dai carabinieri di Venezia, dove i coniugi erano in vacanza: la donna aveva realizzato il fatto dopo aver visto le foto del giovane arabo diffuse dopo l'uccisione avvenuta la mattina dalla polizia di Sesto San Giovanni.

La notizia, pubblicata questa mattina da Il Gazzettino di Venezia, tinge di un giallo sempre più intenso la vicenda. Il viaggio, secondo le informazioni, sarebbe avvenuto alcuni giorni prima, ma dopo l'attentato con il tir a Berlino: la donna avrebbe riferito che Anis sarebbe stato seduto poco lontano da lei, salito alla stazione di Roma Termini e sceso proprio nel capoluogo toscano. "Era da solo, senza bagaglio e l'ho sentito parlare al telefono anche in tedesco", avrebbe detto ai militari secondo la ricostruzione del Gazzettino. La Procura di Venezia ha avviato gli accertamenti su questi movimenti ma per ora non ha trovato riscontri.