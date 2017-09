Animali, specie a rischio: 62 tartarughe di terra in casa / FOTO

Ieri i carabinieri del nucleo forestale hanno sequestrato 62 tartarughe di terra trovate all'interno dell'abitazione di un commercianti di uccelli. I militari si trovavano sul posto per controllare alcuni registri quando hanno notato le testuggini terrestri nelle gabbie all'interno del giardino.



Gli esemplari erano di varie età (tra i dieci e i cinquanta anni) e dimensioni. Si tratta di specie protette perché minacciate di estinzione e per la cui detenzione e/o commercio è prevista una specifica documentazione/certificazione. Alla richiesta di esibire tale certificazione, il commerciante ha spiegato di non possederla. Nè ha saputo fornire spiegazioni in merito alla detenzione delle tartarughe. I forestali hanno provveduto al sequestro di tutti gli esemplari e all’affidamento ad una onlus, in attesa di disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.