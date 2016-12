Animali, circo all'Isolotto: polemica in rete

Sin dall'allestimento all'Isolotto è polemica in rete tra gli utenti intorno al Circo Orfei. I grandi tendoni e gli animali hanno affascinato alcuni utenti ma ne hanno turbati altri che hanno sfogato le loro idee sul gruppo Facebook "Sei dell'Isolotto se...". E non sono mancati post infuocati sull'utilizzo degli animali nei circhi. Turbolenze intorno a un tema, quello degli animali nei circhi, che già nel 2015 accesero polemiche quando il circo Orfei fu montato davanti allo stadio.

Già nei giorni scorsi non erano mancate critiche. Il gruppo La Foresta che avanza, ecologisti vicini a CasaPound, aveva bacchettato l'amministrazione sulle modalità di occupazione del suolo pubblico vicino all’UCI Cinemas; denunciando una violazione del regolamento comunale per la tutela degli animali.



Della location aveva parlato anche il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni chiarendo come quella dell'Isolotto sia solo una soluzione temporanea, ricordando che l’area è destinata a diventare un parco con piscina, impianti sportivi e verde pubblico attrezzato.

Il circo ha comunque attirato l'interesse di tutto il quartiere. E non solo. Oggi c'è stata l'apertura e gli spettacoli andranno avanti fino al 29 gennaio. E, tra i tanti schierati pro e contro, c'è chi desidera farsi un selfie con gli animali alle spalle e chi si chiede se verrà firmata l'ordinanza anti fuochi d'artificio per capodanno.