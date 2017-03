Amianto abbandonato di fronte alla scuola materna: “Lì da giorni, nessuno lo rimuove” / FOTO

Da giorni del materiale che contiene amianto è abbandonato accanto ai cassonetti di via del Bisarno, proprio di fronte al giardino della scuola dell'infanzia e primaria Kassel.

Prima è comparso un cartello, lunedì scorso, 27 marzo, all'interno della scuola: 'Attenzione, non passare da via Bisarno perché ci sono dei rifiuti contenenti amianto'.

La notizia è arrivata subito ai genitori, evidentemente preoccupati. “Inizialmente il materiale era abbandonato senza alcuna protezione, esposto alle intemperie, a pochi metri da dove solitamente giocano i bimbi”, dice la mamma di una bambina di 5 anni, contattata telefonicamente.

“Dopo le segnalazioni sono venuti i tecnici di Alia (la ex Quadrifoglio, ndr), ma hanno semplicemente imballato il materiale, lasciandolo di fronte ai bidoni. A quanto pare anche alcuni vigili hanno segnalato la presenza dell'amianto ma ancora nessuno si muove per la rimozione”, aggiunge un'altra mamma.

Adesso il materiale è ricoperto da un telo di plastica, la scritta non lascia dubbi: 'Attenzione contiene amianto'. Il rivestimento in plastica, in superficie, è chiuso con del nastro adesivo, ma, a quanto sembra, non ermeticamente. E i genitori sono molto preoccupati perché le polveri di amianto, se inalate, possono essere fatali per la salute. Di fatto, è almeno da lunedì che i bambini non vengono più portati a giocare in giardino.

“Ho contattato nuovamente io stessa i tecnici di Alia, sembravano scocciati della telefonata – prosegue la seconda mamma -. Mi hanno detto che hanno fatto le segnalazioni agli organi competenti ma che aspettano i permessi per la rimozione”. Speriamo che i problemi di burocrazia non mettano a rischio la salute dei bambini.