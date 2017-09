Carabinieri accusati di stupro: corteo di solidarietà per le americane

Un corteo di solidarietà per le due ragazze americane che hanno denunciato di essere state violentate da due carabinieri nella notte tra il 6 e il 7 settembre, ma anche per tutte le donne “che ogni giorno subiscono violenza in casa, nelle strade, sul lavoro e in ogni luogo”.

Promosso da 'NonUnaDiMeno' Firenze, la manifestazione è stata lanciata con un evento Facebook e si svolgerà sabato sera, 16 settembre, con partenza alle 20:30 da piazzale Michelangelo. Proprio al piazzale, di fronte alla discoteca Flò, nella notte di mercoledì 6 le due ragazze sono state fatte salire a bordo della gazzella dai due militari che, ora indagati per stupro, le hanno riaccompagnate a casa, dove le ragazze hanno raccontato di essere state violentate (i militari hanno ammesso i rapporti, sostenendo che fossero "consenzienti").

Il corteo si muoverà verso il centro storico, “per 'portarle a casa', facciamo insieme il percorso che avrebbero dovuto fare, ribadendo che le strade sicure le fanno le donne che le attraversano”, si legge nel comunicato che annuncia la manifestazione.

“Manifestiamo solidarietà alle donne stuprate. Noi stiamo con le vittime e denunciamo la cultura sessista dello stupro che ci circonda e che dopo questo evento si è resa ancora più evidente, una cultura che insinua sempre il dubbio che le vittime o 'se la sono cercata' o 'chissà se è vero'”, prosegue il testo pubblicato su Facebook.

“La campagna mediatica intorno a questo stupro e le dichiarazioni del sindaco hanno messo sotto accuse le ragazze, i loro comportamenti e le loro vite. Noi non ci stiamo: le vittime non sono imputate - concludono i promotori -. Manifestiamo per dire che uno stupro è uno stupro, indipendentemente da chi lo subisce e da chi lo compie”.