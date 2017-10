Ambulanti in piazza contro la Bolkestein: traffico a rischio

I commercianti ambulanti tornano in piazza contro la direttiva Bolkestein e la riapertura dei bandi per riassegnare le licenze per le attività che si svolgono su suolo pubblico. L'applicazione della direttiva, che liberalizza il settore, è già stata posticipata in passato. Adesso la scadenza per i comuni per riaprire i bandi è il 31 dicembre del 2018.

I commercianti ambulanti si sono sempre battuti contro la Bolkestein, scendendo già in piazza Firenze nel luglio del 2016: in quell'occasione decine di furgoni bianchi sfilarono in città a passo d'uomo, mettendo a dura prova il traffico. Un'altra manifestazione sii tenne il novembre successivo.

Il nuovo corteo, annunciato per il prossimo 14 novembre, partirà alle 15 dalle Cascine. Ancora non sono certe le modalità della protesa: se gli ambulanti sceglieranno di sfilare di nuovo con furgoni a passo d'uomo il traffico potrebbe risentirne pesantemente.