Amatrice più Forte: temporale sconfitto dagli chef, raccolti oltre 6.700 euro  

La forte pioggia di ieri sera - la prima dopo mesi di sereno - non ha fermato i quasi 300 fiorentini che al Forte Belvedere hanno partecipato alla seconda edizione della "Amatriciana Day", la serata benefica per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha devastato l'Italia centrale. L'appuntamento ha coinvolto 16 dei più rinomati chef toscani.



Alla fine della serata nelle mani del rappresentante del Comune di Amatrice è stato consegnato un maxi-assegno da 6773 euro. Questa cifra sarà destinata al restauro dell'edificio che ospita il Polo Agroalimentare di Amatrice, che - fino al momento del crollo - promuoveva studi e ricerche a favore del settore agroalimentare, definendo gli standard qualitativi per i prodotti tipici del territorio, garantendo per i controlli e attribuendo il marchio di qualità alle produzioni locali.