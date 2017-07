Alta Velocità, disagi senza fine: treno Italo due ore fermo in galleria

Alta velocità, un'altra giornata da incubo. Un treno Italo proveniente da Torino e diretto a Firenze è rimasto bloccato questa mattina, intorno alle 10:40, per oltre due ore in Mugello, in una galleria in zona San Pellegrino, a causa di un guasto.

Ad aumentare il disagio si sarebbe aggiunto anche il guasto all'impianto di condizionamento dell'aria: il 118 ha mandato personale sul posto, ma non si sarebbero registrati malori.

E' il terzo caso in pochi giorni di treni ad alta velocità che in Toscana hanno subito guasti e fatto subire ai passeggeri pesanti ritardi, dopo il Frecciarossa di Trenitalia lo scorso 17 luglio e un altro Italo pochi giorni fa, sabato 22 luglio.

Il convoglio è poi riuscito ad arrivare a Santa Maria Novella, trainato da un locomotore. Il Codacons ha chiesto che ai passeggeri, oltre al costo del biglietto, siano rimborsati anche i danni morali e materiali subiti.