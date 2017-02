Maltempo, allerta per vento forte

Allerta vento forte a Firenze. Il centro funzionale regionale ha emesso, per la zona che riguarda anche la nostra città, il bollettino di valutazione delle criticità con cui stabilisce codice giallo dalle 12 di oggi, giovedì 9 febbraio, fino alle 13 di domani. Stamani le raffiche hanno raggiunto una punta massina di oltre 66 km/h.

METEO TOSCANA - Una perturbazione sulla Sardegna interessa marginalmente la nostra regione con forti venti di grecale, piogge in Arcipelago e deboli nevicate in Appenino.

VENTO: oggi, giovedì, forti venti di grecale (NE) con raffiche attorno a 60 km/h in pianura, superiori sui crinali e nelle zone esposte. Domani, venerdì, attenuazione a partire dalle zone settentrionali.