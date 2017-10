Prorogata l'allerta per vento: "Fare attenzione"

Prorogata fino alle 8 di domani l'allerta gialla per vento forte a Firenze. Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che comprende sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo era scattato alle 6 di oggi e si concluderà, appunto, alle 8 di lunedì 23 ottobre.



In caso di venti forti, possono verificarsi ulteriori rinforzi improvvisi e impulsivi, cioè raffiche generalmente irregolari e discontinue, per tratti intermittenti di durata più o meno breve, anche con una certa violenza. L’effetto diretto che si può subire al verificarsi di venti particolarmente intensi è quello di essere trascinati in una caduta, ma i pericoli più gravi sono tipicamente rappresentati dagli effetti indiretti, nel caso in cui si viene colpiti da oggetti improvvisamente divelti e scaraventati a terra dalle raffiche (rami, tegole, vasi, pali della luce, segnali stradali, cartelloni pubblicitari, impalcature, ecc.).



Il Comune consiglia quindi di fare attenzione all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti; guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi; tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.