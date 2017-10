Maltempo: allerta per vento forte 

Allerta vento forte domani a Firenze. Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che comprende sia il comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo scatterà alle 14 e si concluderà, dopo dieci ore, a mezzanotte di sabato 7 ottobre. Le raffiche potranno arrivare a 60 km/h sulle pianure.