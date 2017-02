Maltempo, nuova allerta gialla per vento forte

Nuova allerta gialla per vento forte. Lo segnala il centro meteo regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che comprende sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta durerà 24 ore e riguarda l'intera giornata di domani, martedì 28 febbraio. Sono previste raffiche di vento anche oltre i 100 chilometri orari.