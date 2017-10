Maltempo, allerta vento: durerà 18 ore  

Allerta vento forte domani a Firenze. Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che comprende sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo scatterà alle 6 e si concluderà, dopo 18 ore, a mezzanotte di lunedì 23 ottobre.



VENTO SULLA TOSCANA

Oggi nulla da segnalare. Domani, domenica, già dalla mattina forte vento di Libeccio sull'Arcipelago settentrionale (Gorgona e Capraia) e successivamente tra tarda mattina e primo pomeriggio anche sul litorale Pisano e Livornese. Nel corso del pomeriggio e in serata i venti tenderanno a divenire di Ponente e successivamente di Maestrale interessando anche il restante Arcipelago e il litorale centro-meridionale. Le raffiche di vento potranno raggiungere localmente su queste zone i 70-90 km/h, specie in Arcipelago. Sulle zone interne della regione temporaneo rinforzo dei venti nel pomeriggio di domani, domenica, con raffiche fino a 40-50 km/h, localmente superiori in particolare sulle zone collinari e montuose centro-meridionali, crinali appenninici e aree sottovento ad essi (raffiche fino a 60/70 km/h). In serata ulteriore rotazione dei venti a tramontana (da nord) con raffiche nuovamente fino a 60-70 km/h su Appennino e zone interne.