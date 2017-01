Maltempo, scatta l'allerta per vento e neve 

Domani allerta vento e neve a Firenze. Il centro funzionale regionale ha emesso, per la zona che riguarda anche la nostra città, il bollettino di valutazione delle criticità con cui stabilisce, per domani, venerdì 13 gennaio, codice giallo per il rischio vento (da mezzanotte alle 22) e rischio neve (dalle 11 alla mezzanotte di sabato). Personale di Quadrifoglio proseguirà nel servizio di spargimento di sale, nelle zone ritenute più a rischio, per evitare la formazione di ghiaccio sulle strade.

Previsioni meteo Toscana: rapido calo della pressione sul Mar Ligure e il Tirreno Settentrionale per l'avvicinamento di una perturbazione nord-atlantica e alimentata da aria fredda che interesserà la Toscana tra stasera, giovedì, e domani, venerdì.

VENTO: da oggi pomeriggio, giovedì, e fino alle prime ore di domani, venerdì, vento di Libeccio in intensificazione (raffiche fino a 80-100 km/h sui crinali, 70-90 km/h sui versanti emiliano-romagnoli e 60-80 km/h in Arcipelago). Domani, venerdì, ancora forti venti occidentali in rapida rotazione ai quadranti settentrionali nella seconda parte della giornata; possibili raffiche fino a 50-70 km/h su tutta la regione, comprese le zone di pianura, e fino a 80-100 km/h sull'Arcipelago e sulle zone costiere centro-meridionali.



NEVE: oggi, giovedì, nulla da segnalare. Domani, venerdì, quota neve in abbassamento a partire dalla mattina. Dal pomeriggio, in concomitanza di rovesci, non escluse nevicate fino a quote localmente di pianura. Possibili accumuli fino a 2-10 cm a quote di collina (200-600 metri). Bassa probabilità di accumuli a quote di pianura (sotto i 200 metri).

Tendenza: temporaneo miglioramento sabato con nuovo peggioramento in serata. Locale formazione di ghiaccio sulle strade nella notte tra venerdì e sabato e nella mattina di sabato.