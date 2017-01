Prosegue l'ondata di gelo, nuova allerta neve

Domani, martedì 17 gennaio, codice giallo per rischio neve. Lo segnala il centro meteo regionale per la zona che comprende anche il Comune di Firenze (oltre a Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa).

L'allerta scatterà questa sera alla mezzanotte e si concluderà 24 ore dopo, alla mezzanotte di mercoledì. Continua anche l’ondata di basse temperature e per domani: le temperature scenderanno nuovamente e nelle ore più fredde in città si toccheranno i -6 gradi.

Intanto, a Firenze, è già scattato l'allerta per il rischio vento forte, con codice arancione a partire dalle 12 di oggi fino alla stessa ora di mercoledì, 18 gennaio. Per l'allerta vento è stato attivato anche l'alert system.

I fiorentini, cioè, riceveranno per telefono un messaggio registrato che dice: “Salve sono il vostro sindaco. Dalle ore 12 di oggi alle ore 12 del giorno 18 gennaio vi informo che è previsto vento forte con violente raffiche. Prestare attenzione alla guida, al transito sui ponti, sottopassi e nelle aree verdi e alle possibili cadute di oggetti da tetti e balconi”.

Allerta arancione per vento e neve anche in Mugello, dalle 12 di oggi per le prossime 48 ore, dunque fino alle 12 di mercoledì 18 gennaio. E' già nevicato sui passi appenninici e nelle aree dell'Alto Mugello ma è previsto un ulteriore abbassamento della quota neve fino al fondovalle. Elevato anche il rischio che si formi ghiaccio sulle strade.