Meteo: a Firenze allerta vento fino a lunedì notte

Allerta vento forte a Firenze. Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che comprende sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo, scattato alle 13 di oggi, terminerà alla mezzanotte di domani, martedí 7 marzo.

Per informazioni sui fenomeni previsti: http://www.regione.toscana.it/allertameteo - http://www.cfr.toscana.it. Per informazioni sui rischi e su come comportarsi: http://www.regione.toscana.it/-/rischio-vento.