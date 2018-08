Allarme zanzara tigre, FdI: "Disinfestazione prima del ritorno a scuola"

Il bollettino meteo zanzare di Vape Foundation mette con le spalle al muro Firenze e le province toscane. La scala di intensità della zanzara tigre è quella da 1 a 4. Il livello 4 interessa le province di Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato seguite da Arezzo, Firenze, Livorno e Lucca che stazionano su livello medio-alto 3. La zanzara tigre è vettore di una serie di malattie tra cui la Dengue.

Il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (FdI), facendo proprie centinaia di sollecitazioni di privati cittadini, si appella al sindaco di Firenze Nardella.

“La Toscana e Firenze sono infestate dalle zanzare - ha affermato Marcheschi -. In pochi giorni ho ricevuto tante sollecitazioni dai fiorentini che nelle varie zone della città lamentano un numero molto elevato di zanzare aggressive che non si fermano neanche con i consueti repellenti. Chiedo al sindaco Nardella di verificare se i servizi di disinfestazione sono stati effettuati e, in caso affermativo, come mai non sono stati sufficienti ed efficaci a limitare la proliferazione del numero delle zanzare”.

"E' utile - afferma il consigliere - prima che tornino i bambini in città, diffondere notizie in merito. Non siamo in emergenza ma è necessaria una massiccia disinfestazione e se il Comune dovesse decidere di non intervenire almeno lo dica chiaramente così, chi vorrà, potrà farlo privatamente (anche se con costi a proprio carico)”.