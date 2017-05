Allarme per una valigia sospetta al Bargello

Nel pomeriggio, intorno alle 14.45, i carabinieri sono intervenuti di fronte al Museo del Bargello dove era stata segnalata una valigia abbandonata. Per precauzione l'area è stata sgomberata. La zona è stata delimitata per far intervenire gli artificieri della polizia di stato. Sul posto è stato richiesto anche l'intervento del personale del 118 sul posto. Nessun palazzo evacuato. Sul posto è intervenuto anche personale della polizia municipale per la gestione della viabilità. Al termine delle verifiche si è scoperto che la valigia conteneva solo indumenti.