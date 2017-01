Allarme bomba in Via Pellicceria / FOTO 

Nel tardo pomeriggio allarme bomba nel centro cittadino per una valigia abbandonata. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia di stato e i vigili del fuoco. Dopo aver messo in sicurezza l'area si è proceduto alle verifiche, che hanno dato esito negativo. Nell'ultimo mese questo è almeno il quarto caso per cui le forze di polizia sono state costrette ad intervenire nel centro storico per pacchi o borse "sospette".